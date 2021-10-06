Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Ausflug in die asiatische Kochwelt

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 06.10.2021
Ausflug in die asiatische Kochwelt

Ausflug in die asiatische KochweltJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: Ausflug in die asiatische Kochwelt

141 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 12

Gastjuror The Duc Ngo lädt heute in die asiatische Küche ein und bewertet die Kreationen der verbliebenen Köche, die in der ersten Runde Ceviche, Frühlingsrollen, Sushi und Dumplings präsentieren dürfen. Im Solokochen gilt es, Früchte wie gelbe Mango, Papaya und Kokosnuss zu verarbeiten bis im Entscheidungskochen asiatische Würzsaucen in den Fokus rücken. Wer kennt sich mit Sriracha, Hoi Sin und Ponzu aus?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen