Mit Haya Molcho um die Welt kochen
The Taste
Folge 3: Mit Haya Molcho um die Welt kochen
127 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12
Gemeinsam mit Gastjurorin Haya Molcho begeben sich die Kandidat:innen auf eine kulinarische Reise und müssen im Teamkochen zeigen, dass sie köstliche Spezialitäten aus Dubai, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden auf den Tisch zaubern können. Im anschließenden Solokochen stehen Hayas Geheimzutaten aus den Metropolen Europas auf dem Plan: Welche Kreationen aus gelber Bete, Lakritz und Sesam werden überzeugen?
