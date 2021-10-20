The Taste
Folge 8: Exotik auf dem Löffel
142 Min.Folge vom 20.10.2021Ab 12
Das heutige Teamkochen hat es in sich: Unter dem wachen Auge des Gastjurors Martin Klein müssen die Kandidat:innen in nur 60 Minuten eine Vorspeise und einen Hauptgang präsentieren. Von Seeigel über Ameisen bis hin zu mexikanischen Kaktusblättern stehen einige exotische Produkte auf dem Speiseplan. Leckereien aus Vanille und Schokolade dürfen anschließend im Solokochen kreiert werden bis in der finalen Runde Messer- und Miesmuscheln zum Einsatz kommen ...
