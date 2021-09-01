Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1vom 01.09.2021
140 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12

Die besten Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland treten in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen. Wer ergattert einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin?

SAT.1
