Tinderreisen
Folge 10: Zwei Frauen für Luis
60 Min.Ab 12
Sayed ist in Athen wieder fleißig unterwegs. Er will sein Date von gestern endlich um den Finger wickeln. Ob ihm das gelingt? In Tokio trifft sich Luis unterdessen mit einer Frau, die wie aus einem Manga-Comic aussieht. Als diese auch noch eine attraktive Freundin mitbringt, verkompliziert sich die Situation. Auf Malta crasht Sissi das Date von Jessica und in Ljubljana kommt Yessica erst am Morgen von ihrer Verabredung mit Kristan zurück ...
