Staffel 7Folge 9
Folge 9: Ein Bier zu viel

60 Min.Ab 12

In Athen ist KingKev gemeinsam mit Bianca auf einem Date. Doch diese will, dass er endlich geht. Unterdessen kämpft Lev in Tokio mit Gedächtnislücken. Was ist letzte Nacht eigentlich genau passiert? Auf Malta trifft sich Sissi mit Dwayne. Was sie noch nicht ahnt: Er wird sich zu den schlimmsten Dates in ihrem Leben einreihen. Und in Bratislava bekommt Charbel Probleme, denn Nika steht vor der Tür und will ihn zur Rede stellen.

