Tinderreisen
Folge 8: Ein Liebeslied in Bratislava
57 Min.Ab 16
In Tokio ist Lev auf die Hilfe seines Kumpels Luis angewiesen und bittet ihn, ihn bei seinem nächsten Date zu ersetzen. Bianca ist hingegen kurz davor, ihre Traumfrau kennenzulernen, doch die griechischen Götter machen es ihr schwer. Charbel hat unterdessen in Bratislava auf Patricks Date aufgepasst, während dieser noch mit einer anderen Dame im Zimmer war. Und Yessica gibt in Ljubljana ihrem Kristan noch eine zweite Chance ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick