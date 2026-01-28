Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Liebeslied in Bratislava

ATVStaffel 7Folge 8
57 Min.Ab 16

In Tokio ist Lev auf die Hilfe seines Kumpels Luis angewiesen und bittet ihn, ihn bei seinem nächsten Date zu ersetzen. Bianca ist hingegen kurz davor, ihre Traumfrau kennenzulernen, doch die griechischen Götter machen es ihr schwer. Charbel hat unterdessen in Bratislava auf Patricks Date aufgepasst, während dieser noch mit einer anderen Dame im Zimmer war. Und Yessica gibt in Ljubljana ihrem Kristan noch eine zweite Chance ...

ATV
