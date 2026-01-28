Die verhängnisvollen drei WorteJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 5: Die verhängnisvollen drei Worte
60 Min.Ab 16
In Tokio geht es um alles. Luis möchte heute seine Eko im Sturm erobern. Und Lev versucht sich in einer Karaoke-Bar ins Herz von Meg zu singen. Das Date von Bianca hat plötzlich einen Emergency Call. Er ist Notfallsanitäter muss man wissen, aber stimmt das wirklich? In der Hauptstadt von Slowenien sind Adriana und Yessica auf Tinderreise. Yessica muss feststellen, dass gutes Aussehen allein nicht immer ausreicht. Und auf Malta steht Linda plötzlich oben ohne auf ihrem Balkon.
