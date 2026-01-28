Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 7Folge 11
59 Min.Ab 12

In Athen scheint KingKev nicht mit seinem Date zu harmonieren. Doch Hilfe naht: Sayed springt für ihn ein. In Bratislava müssen Patrick und Charbel ein Ex-Date beruhigen, das es auf Charbel abgesehen hat. Auf Malta lädt Sissi ihre Freundin Jessica zu einem Date mit Thomas ein, der sich freut, sie kennenzulernen. In Ljubljana hingegen findet Yessica ihr Date langweilig und fragt provokant nach seiner Lieblingsstellung. Bleibt es nur bei einem flüchtigen Abenteuer?

ATV
