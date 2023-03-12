Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Neuzugang Daniela gerät in Schwierigkeiten

Kabel EinsStaffel 11Folge 4vom 12.03.2023
87 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12

Es gibt einen Neuzugang bei den Trucker Babes: Die 39-Jährige Daniela sitzt seit über vier Jahren auf dem Bock und transportiert für eine Bremer Firma die verschiedensten Güter. Mit ihrem Planenauflieger ist die alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern heute zwischen Bremen und Delmenhorst unterwegs. Doch gleich bei ihrer ersten Ladestelle gerät sie in eine heikle Situation. Für Gina geht es diesmal ins bayerische Starnberg, doch der Zeitdruck stresst die dreifache Mutter.

