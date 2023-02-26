Jana und ihr Mann Tom erleiden in ihrer neuen Wahlheimat einen Rückschlag.Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Jana und ihr Mann Tom erleiden in ihrer neuen Wahlheimat einen Rückschlag.
89 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12
Nach über 30 Stunden Fahrt haben Jana und ihr Ehemann Tom ihre neue Heimat erreicht: Bergen in Norwegen. Hier wollen die beiden einen Neuanfang machen. Doch bereits kurz nach der Ankunft erleiden sie den ersten Rückschlag.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick