Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Alans gefährliche Liebschaften

ProSiebenStaffel 12Folge 12vom 27.01.2026
Alans gefährliche Liebschaften

Alans gefährliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 12: Alans gefährliche Liebschaften

21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Alan beginnt mit Lyndsey eine heiße Affäre, obwohl er noch ein Verhältnis mit der Sozialarbeiterin Miss McMartin hat. Klar, dass er den beiden die jeweils andere verschweigt. Walden ist alarmiert und verlangt von seinem Angetrauten, dass er sich gefälligst von Miss McMartin fernhalten soll. Alan trennt sich daraufhin von ihr - und entfacht damit einen unerbittlichen Rachefeldzug seiner ehemaligen Gespielin ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen