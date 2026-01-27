Alans gefährliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 12: Alans gefährliche Liebschaften
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Alan beginnt mit Lyndsey eine heiße Affäre, obwohl er noch ein Verhältnis mit der Sozialarbeiterin Miss McMartin hat. Klar, dass er den beiden die jeweils andere verschweigt. Walden ist alarmiert und verlangt von seinem Angetrauten, dass er sich gefälligst von Miss McMartin fernhalten soll. Alan trennt sich daraufhin von ihr - und entfacht damit einen unerbittlichen Rachefeldzug seiner ehemaligen Gespielin ...
