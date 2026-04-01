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Um die Welt mit Willy Fog

Der Sturm

Staffel 1Folge 12vom 01.04.2026
Der Sturm

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 12: Der Sturm

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Freunde befinden sich mittlerweile auf dem Weg nach Hongkong. In Singapur legt ihr Schiff einen Zwischenstopp ein, und Willy versucht herauszufinden, wo sich Prinzessin Romys Familie befindet. Die Gruppe setzt ihre Reise fort, doch ein Sturm auf hoher See könnte den Zeitplan in Gefahr bringen.

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