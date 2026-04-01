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Um die Welt mit Willy Fog

Rigodon wird reingelegt

Staffel 1Folge 13vom 01.04.2026
Rigodon wird reingelegt

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 13: Rigodon wird reingelegt

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde kommen verspätet in Hongkong an und verpassen dadurch ihren Anschluss. Rigodon und Tico versuchen, ein anderes Schiff zu finden, das sie nach Yokohama bringen kann. Willy und Romy wollen währenddessen die Verwandten der Prinzessin besuchen, doch sie erfahren, dass diese bereits tot sind.

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