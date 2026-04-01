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Um die Welt mit Willy Fog

Willy Fog und der Geist

DeAPlanetaStaffel 1Folge 5vom 01.04.2026
Willy Fog und der Geist

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 5: Willy Fog und der Geist

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde befinden sich an Bord der Mongolia auf dem Weg nach Bombay. Dort lernen sie den Brigadier Corn kennen, der an Willys Reiseplänen interessiert ist. Transfer verkleidet sich währenddessen als Willy und schleicht sich in dessen Zimmer, um ihn zu bestehlen.

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