Um die Welt mit Willy Fog
Folge 17: Die Reise im Ballon
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde sollen zwei Tage früher als geplant in San Francisco ankommen. Doch Transfer verbrennt die Segel des Schiffes, sodass dieses in Mexiko strandet. Willy weiß sich jedoch zu helfen - er erwirbt einen Heißluftballon, mit dem die Gruppe an ihr Ziel fliegen kann.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983