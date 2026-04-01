Um die Welt mit Willy Fog
Folge 3: Eine stürmische Reise
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und Rigodon kommen mit dem Zug in Paris an. Rigodon versucht, eine Kutsche für die Weiterfahrt zum nächsten Bahnhof ausfindig zu machen, doch ohne Erfolg. Dann bietet ihnen eine elegante Dame eine Mitfahrgelegenheit an. Die beiden Herren nehmen ihr Angebot an, doch Rigodon bemerkt schon bald, dass die Kutsche, in der sie sich nun befinden, in die völlig falsche Richtung fährt ...
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