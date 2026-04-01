Unterwegs mit der Union PacificJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 18: Unterwegs mit der Union Pacific
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde befinden sich in einem Heißluftballon auf dem Weg nach San Francisco. Als sie dort ankommen, treffen sie auf den Sheriff der Stadt, der sie zum britischen Konsulat geleitet. Transfer hat es ebenfalls nach San Francisco geschafft und hat bereits einen neuen Plan, wie er die Gruppe sabotieren kann.
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