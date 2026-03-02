Die vergessene Stadt der MayaJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Die vergessene Stadt der Maya
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Die Maya-Zivilisation beherrschte fast 2.000 Jahre lang Mittelamerika, doch im 9. Jahrhundert n. Chr. wurden die großen Städte der Maya verlassen, und seine Einwohner verschwanden. Forschende suchen nach einer Erklärung, was mit dieser fortschrittlichen Kultur geschehen sein könnte.
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