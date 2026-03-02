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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die vergessene Stadt der Maya

A+EStaffel 16Folge 11vom 02.03.2026
Die vergessene Stadt der Maya

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 11: Die vergessene Stadt der Maya

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Die Maya-Zivilisation beherrschte fast 2.000 Jahre lang Mittelamerika, doch im 9. Jahrhundert n. Chr. wurden die großen Städte der Maya verlassen, und seine Einwohner verschwanden. Forschende suchen nach einer Erklärung, was mit dieser fortschrittlichen Kultur geschehen sein könnte.

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