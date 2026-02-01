Die Top Ten der Alien-CodesJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Die Top Ten der Alien-Codes
40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt zehn der faszinierendsten und geheimnisvollsten Symbole und Codes auf, die rund um den Globus entdeckt wurden und möglicherweise Hinweise auf außerirdischen Kontakt enthalten. Von Glyphen in der peruanischen Wüste über spiralförmige Petroglyphen bis hin zu einer Sprache mit außerirdischem Ursprung - könnten diese Codes die Geheimnisse unserer außerirdischen Vergangenheit entschlüsseln?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick