Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Extraterrestrische Lehrmeister

A+EStaffel 16Folge 17vom 02.03.2026
Extraterrestrische Lehrmeister

Extraterrestrische LehrmeisterJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 17: Extraterrestrische Lehrmeister

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Gottähnliche Wesen sollen laut Aufzeichnungen antiker Völker als Wissensvermittler fungiert haben. Diese Besucher halfen den Menschen, die ersten Hochkulturen zu gründen, und unterrichteten sie in Astronomie, Sprache, Landwirtschaft, Architektur und vielen anderen Bereichen. Wieviel Wahrheit steckt in diesen alten Geschichten?

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 12 Staffeln und Folgen