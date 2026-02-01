Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der Alien-Stützpunkte

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 3vom 17.02.2026
Die Top Ten der Alien-Stützpunkte

Die Top Ten der Alien-StützpunkteJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 3: Die Top Ten der Alien-Stützpunkte

40 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Es gibt Orte auf der Welt, die sich besonders als Stützpunkte für Außerirdische eignen: Eine Höhle unter dem Eis der Antarktis, ein See in China, der als UFO-Hotspot gilt, und eine Pyramide unter den Hängen des Mount Denali in Alaska.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 12 Staffeln und Folgen