Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen
40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt die zehn verheerendsten Katastrophen auf, die je dokumentiert wurden - und möglicherweise eine Verbindung zu einer außerirdischen Quelle haben: Von der Auslöschung der Dinosaurier bis zu einem tödlichen Virus unbekannten Ursprungs.
