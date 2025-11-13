Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 12vom 13.11.2025
Folge 12: Todesfalle Berg

40 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Ein bekannter Kletterer wird am Fuße einer Klippe tot aufgefunden. Seine Familie und die örtliche Klettergemeinschaft sind schockiert. Ein genauerer Blick auf den Fall offenbart düstere Details, und engagierte Ermittler enthüllen die tragische Wahrheit.

Kabel Eins Doku
