Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Schwester Tod

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 23.10.2025
Schwester Tod

Schwester TodJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 6: Schwester Tod

40 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Als eine Reihe von Krankenhauspatienten an scheinbar natürlichen Ursachen stirbt, werden die Krankenhausverantwortlichen misstrauisch. Zwanzig Jahre lang ermittelt ein unerbittliches Ermittlungsteam, um den Täter zu überführen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 4 Staffeln und Folgen