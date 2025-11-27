Jagdsaison - MordsaisonJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 15: Jagdsaison - Mordsaison
40 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Als eine Frau tot im Wald aufgefunden wird, geht man zunächst von einem tragischen Jagdunfall aus. Hartnäckige Polizeiarbeit deckt aber eine schockierende Wahrheit auf, die das friedliche Leben einer kleinen Gemeinde erschüttert.
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren