Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Höllensturz
40 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Der Pickup-Truck eines Ehepaars wird in einem See gefunden. Die Ehefrau kann nur tot geborgen werden. Zunächst deutet alles auf einen schrecklichen Unfall hin, bis die Ermittler herausfinden, dass es in der Beziehung der beiden erhebliche Probleme gab.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
