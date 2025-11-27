Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 16: Brandopfer
40 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Ein beliebter Arzt aus einer Kleinstadt kommt bei einem Hausbrand ums Leben. Die Ermittler nehmen den Sohn seines Betreuers in die Mangel und verhaften ihn schließlich. Jahre später führt jedoch eine neue Untersuchung zu einem anderen Ergebnis.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren