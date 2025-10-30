Todesfahrt mit SpitzenhäubchenJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Todesfahrt mit Spitzenhäubchen
40 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Ein Mann wird in einer Gasse im Westen von Los Angeles tot aufgefunden - offenbar Opfer einer Fahrerflucht. Als die Ermittler jedoch tiefer graben, taucht eine Reihe Verdächtiger auf. Es entspinnt sich eine düstere Geschichte rund um Gier und Habsucht.
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
