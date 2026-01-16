Unsere kleine Farm
Folge 20: Graham hat Sorgen
46 Min.Folge vom 16.01.2026
Als der kleine Graham Stewart zum wiederholten Male völlig verstört in den Unterricht kommt, geht die Lehrerin Mrs. Beadle mit ihm zum Arzt. Zufällig ist auch Charles Ingalls bei Dr. Baker anwesend. Gemeinsam stellen sie fest, dass Graham von seinem alkoholabhängigen Vater wieder geschlagen wurde. Am nächsten Tag erscheint Graham nicht in der Schule. Mrs. Beadle bittet Charles, nach dem Jungen zu sehen ...
