Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der reichste Mann in Walnut Grove

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1
Der reichste Mann in Walnut Grove

Der reichste Mann in Walnut GroveJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 1: Der reichste Mann in Walnut Grove

47 Min.

Die allgemeine Arbeitslosigkeit trifft nun auch Charles Ingalls. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als er bei den Olesons Schulden hat. Die können nun erst recht nicht beglichen werden. Als Mrs. Oleson einen weiteren Kredit verweigert, beschließt der Familienrat, alle Möglichkeiten zu nutzen, um an Geld zu kommen. Mrs. Oleson kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, als Charles eines Tages mit einem Schlag alles bezahlt. Es scheint, als sei er über Nacht reich geworden ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen