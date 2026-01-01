Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Brillenschlange

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 21.01.2026
Brillenschlange

BrillenschlangeJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 2: Brillenschlange

47 Min.Folge vom 21.01.2026

Marys schulische Leistungen werden mit jedem Tag schlechter. Nicht einmal ihre Klassenlehrerin Mrs. Beadle kann sich dies erklären. Schließlich kommt der Zufall Charles zu Hilfe: Mary ist kurzsichtig. Der Augenarzt behebt das Problem im Handumdrehen durch eine Brille. Nun bringt Mary zwar auf Anhieb ihre gewohnten Leistungen, dafür muss sie aber vom ersten Tag an mit den Hänseleien ihrer Mitschüler zurechtkommen. Sie beschließt, das verhasste Nasenfahrrad zu "verlieren".

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen