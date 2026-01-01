Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die Jahrhundertfeier

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20
Die Jahrhundertfeier

Die JahrhundertfeierJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 20: Die Jahrhundertfeier

47 Min.

Die Vorbereitungen für die große Jahrhundertfeier im Städtchen Walnut Grove laufen auf Hochtouren. Doch die aufgeregte Vorfreude erhält einen jähen Dämpfer, als bekannt wird, dass die Steuern erhöht werden sollen. Die Belastung trifft besonders den Russen Yuli Pyatakow. Er hatte sich gerade eine kleine Farm gekauft, ohne zu wissen, dass er die Schulden mitübernehmen musste. Doch zu guter Letzt wird doch noch ausgiebig gefeiert, und das ist nicht zuletzt ein Verdienst Pyatakows.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen