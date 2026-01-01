Unsere kleine Farm
Folge 18: Der lange Weg zurück
47 Min.
Charles muss erfahren, dass eine Rekordernte auch ihre Nachteile hat: Die Getreidepreise sind aufgrund des großen Ertrages ins Bodenlose gesunken. Charles und Edwards müssen sich nach einem neuen Job umsehen, wollen sie ihre Familien durch den Winter bringen. Doch nirgends gibt es Arbeit. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als einen lebensgefährlichen Job bei einem Sprengstofftransport anzunehmen. Die Männer machen sich mit ihrer hochexplosiven Fracht auf den Weg.
