Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der lange Weg zurück

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18
Der lange Weg zurück

Der lange Weg zurückJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 18: Der lange Weg zurück

47 Min.

Charles muss erfahren, dass eine Rekordernte auch ihre Nachteile hat: Die Getreidepreise sind aufgrund des großen Ertrages ins Bodenlose gesunken. Charles und Edwards müssen sich nach einem neuen Job umsehen, wollen sie ihre Familien durch den Winter bringen. Doch nirgends gibt es Arbeit. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als einen lebensgefährlichen Job bei einem Sprengstofftransport anzunehmen. Die Männer machen sich mit ihrer hochexplosiven Fracht auf den Weg.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen