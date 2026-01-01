Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Ausflug

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5
Der Ausflug

Der AusflugJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 5: Der Ausflug

47 Min.

Mrs. Beadles Vorschlag, über die Feiertage eine Blättersammlung zusammenzustellen, hat Folgen: Die Oleson-Kinder schließen sich dem Familienausflug der Ingalls an. Damit wollen die Olesons vermeiden, dass die Ingalls-Kinder durch Charles' Hilfe im Vorteil sind, und dafür sorgen, dass sie vielmehr selbst von Charles' Kenntnissen profitieren können. Entgegen den schlimmsten Befürchtungen zeigen die Olesons tatsächlich menschliche Züge - zunächst ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen