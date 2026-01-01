Unsere kleine Farm
Folge 5: Der Ausflug
47 Min.
Mrs. Beadles Vorschlag, über die Feiertage eine Blättersammlung zusammenzustellen, hat Folgen: Die Oleson-Kinder schließen sich dem Familienausflug der Ingalls an. Damit wollen die Olesons vermeiden, dass die Ingalls-Kinder durch Charles' Hilfe im Vorteil sind, und dafür sorgen, dass sie vielmehr selbst von Charles' Kenntnissen profitieren können. Entgegen den schlimmsten Befürchtungen zeigen die Olesons tatsächlich menschliche Züge - zunächst ...
