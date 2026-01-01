Zum Inhalt springenBarrierefrei
Walnut Grove gegen Sleepy Eye

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4
Walnut Grove gegen Sleepy Eye

Folge 4: Walnut Grove gegen Sleepy Eye

47 Min.

Wieder einmal ist es so weit: Der alljährliche gesellschaftliche Höhepunkt, das wichtige Baseballmatch zwischen den Mannschaften von Walnut Grove und Sleepy Eye, steht bevor. Nach den letzten Niederlagen in Serie wollen die Männer von Walnut Grove endlich auch einmal gewinnen. Schließlich geht es nicht nur um die Ehre, es werden auch Wetten abgeschlossen. Hartes Training und ein glücklicher Zufall schüren die hohen Erwartungen der Bürger von Walnut Grove zusätzlich ...

