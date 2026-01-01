Unsere kleine Farm
Folge 1: Neue Gesichter
47 Min.Ab 6
Die kleine Laura Ingalls ist untröstlich: Ihr Liebling, der Hund Jack, ist gestorben. Nun haben sich die Ingalls zwar sofort einen neuen vierbeinigen Freund besorgt, doch mit dem will sie sich gar nicht erst anfreunden. Doch dann hat sie ein einschneidendes Erlebnis mit der alten und etwas wunderlichen Dame Kezia: Weil diese von den übrigen Bewohnern von Walnut Grove nicht akzeptiert wird, möchte sie das Städtchen verlassen. Doch Laura gelingt es, die alte Dame zurückzuholen ...
