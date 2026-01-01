Unsere kleine Farm
Folge 8: Die Kopfgeldjäger
47 Min.Ab 12
Mary Ingalls hat einen kleinen Job: Die beiden sehr zurückgezogen lebenden Geschäftsleute Dankworth und Hobbs, die sich in Walnut Grove aufhalten, engagieren sie als "Mädchen für alles". Niemand ahnt, dass ihre Zurückhaltung einen guten Grund hat: Die beiden sind nämlich die berüchtigten Banditen Jesse und Frank James, denen die Kopfgeldjäger auf den Fersen sind. Und als diese im Städtchen auftauchen, wird es gefährlich - die Banditen nehmen Mary als Geisel ...
