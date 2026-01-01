Unsere kleine Farm
Folge 9: Ein hoher Preis
47 Min.Ab 6
Jonathan Garvey ist verzweifelt: Er hat seine gesamte Ernte verloren, und er findet keine Arbeit. Als dafür seine Frau Alice bei der Post Arbeit bekommt, gefällt das dem alten Sturkopf auch nicht: Er will nicht, dass seine Frau die Familie ernährt; er fühlt sich in seiner Mannesehre gekränkt. Als die vernünftige Alice auf ihren Job besteht, will sich Jonathan scheiden lassen. Schließlich werden auch Charles und Caroline in den Streit hineingezogen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
