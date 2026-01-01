Unsere kleine Farm
Folge 10: Der Preisboxer
72 Min.Ab 6
Der alternde Preisboxer Joe Kagan kommt in die Stadt und fordert alle auf, gegen ihn zu kämpfen. Jonathan Garvey nimmt das Angebot an, doch seine Vorfreude auf den Kampf endet, als er sich beim Training die Hand verletzt. Um seine schwer verdienten fünf Dollar Startgeld zu retten, überredet er Charles Ingalls, für ihn einzuspringen. Charles kann den sturzbetrunkenen Joe Kagan tatsächlich k.o. schlagen - jedoch mit Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick