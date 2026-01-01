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Unsere kleine Farm

Erinnerungen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 01.01.2026
Erinnerungen

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Unsere kleine Farm

Folge 16: Erinnerungen

47 Min.Folge vom 01.01.2026

Hochzeitstag bei den Ingalls: Während Caroline und die Mädchen alles für die Familienfeier vorbereiten, ist Charles bei strömendem Regen gezwungen, ein zerbrochenes Wagenrad zu reparieren. Während seine Familie auf ihn wartet, erinnert sich Caroline, wie sie ihren Mann kennengelernt hat ... Schließlich wird das Jubiläum doch noch ausgiebig gefeiert ...

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