Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Ein Hoch auf die Bräute

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12
Ein Hoch auf die Bräute

Ein Hoch auf die BräuteJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 12: Ein Hoch auf die Bräute

47 Min.

Nellie Oleson hat sich in den neuen Mitschüler Luke verliebt. Aber als sie ihren Schwarm zum Abendessen nach Hause einlädt, ist Mrs. Oleson entsetzt über den "Bauernrüpel". Sie weist die Lehrerin Miss Beadle an, mit Lukes Vater zu sprechen und die Beziehung zu verhindern. Eva Beadle sucht Adam Simms auf - und die beiden verlieben sich auf den ersten Blick. Schließlich reißen Nellie und Luke aus, um sich heimlich trauen zu lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen