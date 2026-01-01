Unsere kleine Farm
Folge 12: Ein Hoch auf die Bräute
47 Min.
Nellie Oleson hat sich in den neuen Mitschüler Luke verliebt. Aber als sie ihren Schwarm zum Abendessen nach Hause einlädt, ist Mrs. Oleson entsetzt über den "Bauernrüpel". Sie weist die Lehrerin Miss Beadle an, mit Lukes Vater zu sprechen und die Beziehung zu verhindern. Eva Beadle sucht Adam Simms auf - und die beiden verlieben sich auf den ersten Blick. Schließlich reißen Nellie und Luke aus, um sich heimlich trauen zu lassen ...
