SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1
44 Min.Ab 6

Seitdem Nellie nach New York gegangen ist, leidet ihre Mutter, Mrs. Oleson, an Depressionen. Um über den Verlust ihrer geliebten Tochter hinwegzukommen, entschließt sie sich, ein Kind zu adoptieren. Natürlich muss das Adoptivkind schon ein ganz besonderes Mädchen sein. Zum Entsetzen des armen Mr. Oleson entscheidet sich seine Frau für ein völlig ungezogenes und ständig randalierendes Mädchen, das nur einen Vorteil hat: Es gleicht ihrer Nellie bis aufs Haar.

