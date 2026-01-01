Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der große Gambini

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 6
Der große Gambini

Der große GambiniJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 6: Der große Gambini

44 Min.Ab 6

Der alternde Zirkusakrobat Rudolpho Gambini versucht mit allen Mitteln, sich und anderen zu beweisen, dass er immer noch unschlagbar ist. Er ist sich nicht bewusst, dass er damit aber nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet. Zum Beispiel die Kinder von Walnut Grove, die die waghalsigen Kunststückchen ihres Idols nachzumachen versuchen. Alle Bitten seiner Frau Anna Rosa und seines Sohnes Marco bleiben ungehört - mit schrecklichen Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen