Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 3
44 Min.Ab 6

Die Waisenkinder James und Cassandra sind wieder bei den Ingalls gelandet. Dort leidet besonders Albert unter der Situation. Als es zwischen Albert und James zu einem Streit kommt, läuft James davon. Albert, der den Abschiedsbrief findet, macht sich auf die Suche. Zwar weigert sich James, mit ihm zur Farm zurückzukehren, doch Albert beweist psychologisches Geschick ...

SAT.1 GOLD
