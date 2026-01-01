Unsere kleine Farm
Folge 17: Vom Schicksal gebeutelt (1)
70 Min.Ab 6
Lauras Freude über die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes wird schwer getrübt: Almanzo erleidet einen Schlaganfall, worauf er teilweise gelähmt ist. Auch die Geburt der kleinen Rose hilft ihm nicht, die Angst, nie wieder gehen zu können, zu überwinden. Laura versucht mit allen Mitteln, ihren verzweifelten Mann zu irgendwelchen Aktivitäten anzuspornen - vergeblich. Schließlich kann Eliza Jane ihren Bruder dazu bewegen, sich auf ein Leben im Rollstuhl einzurichten ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick