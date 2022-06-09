Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde Snow

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 09.06.2022
Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde Snow

Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde SnowJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 11: Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde Snow

2 Min.Folge vom 09.06.2022

Der Mischlingsrüde Snow ist circa vier Jahre alt und bereits kastriert. Er ist sehr wachsam, selbstständig und verschmust. Braucht aber eine klare Führung, da er auch ganz gern sein eigenes Ding durchzieht. Deswegen wäre am besten jemand geeignet, der bereits Erfahrung mit Hunden gemacht hat und keine Kleinkinder, Kleintiere oder Katzen hat. Hündinnen sind für ihn aber kein Problem. Kontakt unter Tierheim Augsburg. Telefon: 0821 45529021.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen