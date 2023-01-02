Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 37vom 02.01.2023
Folge 37: Gutmütig & verschmust: Katzen-Duo Purzel und Amy

2 Min.Folge vom 02.01.2023

Die Katzen Purzel und Amy wurden wegen Krankheit der Vorbesitzer abgegeben und suchen nun ein neues Heim. Beide sind verschmust, gutmütig und auch etwas verfressen. Sie haben keine besonderen Ansprüche und sind deswegen auch für ältere Menschen geeignet. Mit Kindern und anderen Katzen verstehen sie sich nicht. Kontakt: Tierheim Northeim, Tel.: 05551/52437

