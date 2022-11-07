Gutmütiger Hütehund-Mischling: AlfieJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 29: Gutmütiger Hütehund-Mischling: Alfie
2 Min.Folge vom 07.11.2022
Der 1,5-jährige Hütehund-Mischling Alfie sucht ein liebvolles und ruhiges Zuhause, am besten ohne Kinder gerne mit weiteren Hunden. Noch ist er etwas ängstlich, doch im richtigen Umfeld taut er schnell auf. Kontakt: Tierheim Emmendingen, Tel.: 07641 / 2981
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick