Kater-Kombi für Familien: Koen und Puck

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 35vom 07.12.2022
Folge 35: Kater-Kombi für Familien: Koen und Puck

2 Min.Folge vom 07.12.2022

Die beiden 1-jährigen Europäischen Kurzhaar-Kater Koen und Puck sind sehr lieb, sehr verschmust, anhänglich, verspielt und aktiv. Sie kommen sehr gut mit Kindern klar und eignen sich als Hauskatzen für Familien oder Paare. Beide Tiere sind Leukose positiv und haben dadurch eine Immunschwäche, die sie anfälliger für Infektionen macht. Kontakt: Tierheim Elisabethenhof, Tel.: 06035 / 961 10

SAT.1 GOLD
